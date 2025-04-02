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Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde Yalova'dan Erzincan'a giden bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güncel
  • 02.04.2025 06:46
  • Giriş: 02.04.2025 06:46
  • Güncelleme: 02.04.2025 07:31
Kaynak: AA
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Yalova'dan Erzincan'a giden E.C. yönetimindeki 24 EE 062 plakalı Başak Turizm yolcu otobüsü Sivas-Erzincan kara yolu İmranlı ilçesi merkez girişinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Yaralılar, İmranlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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