Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi öldü, 25 kişi yaralandı
Sivas'ın İmranlı ilçesinde Yalova'dan Erzincan'a giden bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA
Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.
Yalova'dan Erzincan'a giden E.C. yönetimindeki 24 EE 062 plakalı Başak Turizm yolcu otobüsü Sivas-Erzincan kara yolu İmranlı ilçesi merkez girişinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.
Yaralılar, İmranlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.