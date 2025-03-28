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Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştı. Kazada yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Güncel
  • 28.03.2025 05:48
  • Giriş: 28.03.2025 05:48
  • Güncelleme: 28.03.2025 05:56
Kaynak: AA
Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunda R.P. yönetimindeki yolcu otobüsü ile S.S. idaresindeki otomobil, Suşehri-Şebinkarahisar yol ayrımında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 10 kişi, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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