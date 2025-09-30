Sivas'ta yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 20 yaralı
Sivas’ta yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 20 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.
Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile tır, Sivas-Tokat kara yolu Yıldızeli ilçesi mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.