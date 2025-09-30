Giriş / Abone Ol
Sivas'ta yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 20 yaralı

Sivas’ta yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 20 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

  • 30.09.2025 15:20
  • Giriş: 30.09.2025 15:20
  • Güncelleme: 30.09.2025 15:22
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile tır, Sivas-Tokat kara yolu Yıldızeli ilçesi mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

