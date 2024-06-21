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Sivas'ta yolcu otobüsü yoldan çıktı: 8 yaralı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yoldan çıkan yolcu otobüsündeki 8 yolcu yaralandı.

Güncel
  • 21.06.2024 09:07
  • Giriş: 21.06.2024 09:07
  • Güncelleme: 21.06.2024 09:11
Kaynak: AA
Sivas'ta yolcu otobüsü yoldan çıktı: 8 yaralı
Fotoğraf: AA

Sivas'ın İmranlı ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole inmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 61 AFB 095 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolunun İmranlı ilçesi girişinde kontrolden çıkarak şarampole indi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hafif yaralanan 8 kişi, ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otobüste 31 yolcunun bulunduğu öğrenildi.

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