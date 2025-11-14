Sivas'ta yüksek kesimlere kar yağdı

Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla uyardığı kentte, hava sıcaklığı 2 dereceye kadar düştü. Akşam kent genelinde başlayan sağanak, yüksek kesimlerde sabah saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Koyulhisar ilçesinin yüksek rakımlı köylerinde kar yağdı. Kar nedeniyle köylerdeki evlerin çatıları, cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezinde ise aralıklarla karla karışık yağış etkili oluyor. (DHA)

