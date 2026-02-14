Sivas'ta yüzlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı

Sivas'ın Hafik ve Zara ilçeleri arasında yer alan yüzlerce dönüm tarım arazisi, karların erimesi ve sağanak nedeniyle su altında kaldı.

Sağanak ve eriyen karların etkisiyle Hafik'e bağlı Dışkapı, Durulmuş ve Yarhisar köyleri ile Zara arasındaki tarım arazileri, oluşan su birikintileri yüzünden adeta göle döndü.

Suların kapladığı arazilerin bir bölümünde sonbaharda ekilen ürünlerin bulunduğu, bir bölümünün ise nadasa bırakıldığı veya bahar döneminde ekilmek üzere bekletildiği öğrenildi.

Yüzlerce dönüm tarım arazisi su altında / AA

Yağışlar ve eriyen karla artan sular, Zara'daki Tödürge Gölü ile çevredeki tarım arazilerini birleştirerek gölün yüzey alanını da genişletti.

Çiftçiler, kuraklığın ardından gelen yağışlara sevinirken, su baskınlarının ekinlere zarar verme ihtimali yüzünden endişe duyuyor.