Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 1 can kaybı, 4 yaralı

Sivas'ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

39 yaşındaki F.Ş.G. idaresindeki otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri önünde karşı şeride geçerek 30 yaşındaki A.D. yönetimindeki hafif ticari araca çarptı.

Arkadan gelen Y.M. kontrolündeki minibüs de hafif ticari araca çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler F.Ş.G. ve A.D. ile hafif ticari araçtaki 30 yaşındaki Ş.N.D., 6 yaşındaki Ö.G.D. ve 2 yaşındaki M.B.D. yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan F.Ş.G, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.