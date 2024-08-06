Sivas'ta zincirleme trafik kazası
Sivas'ta zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
58 yaşındaki M.B., yönetimindeki kamyonet, Sivas-Kayseri kara yolunun Elmalı köyü yakınlarında önünde seyreden 42 yaşındaki İ.A. idaresindeki buğday yüklü traktöre çarptı. 63 yaşındaki H.Y'nin kullandığı otomobil de kamyonete arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri kamyonette sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarttı.
Kamyonet sürücüsü M.B, yaralanan otomobil sürücüsü H.Y. ile aracında bulunan 61 yaşındaki Ş.Y.), 43 yaşındaki G.M., 37 yaşındaki D.M.Y. ve 18 yaşındaki C.E.M. Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.