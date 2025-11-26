Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sivas'taki madende göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları sürüyor

Sivas'taki demir madeni ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 66 yaşındaki şantiye müdürünü arama çalışmaları 10'uncu gününe girdi.

Çalışma Yaşamı
  • 26.11.2025 11:43
  • Giriş: 26.11.2025 11:43
  • Güncelleme: 26.11.2025 11:45
Kaynak: DHA
Sivas'taki madende göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları sürüyor
Fotoğraf: DHA

Sivas'ın Divriği ilçesi Çaltı köyündeki demir madeni ocağında 17 Kasım’da meydana gelen göçükte toprak altında kalan 66 yaşındaki Şantiye Müdürü Sabri Yıldırım’ı arama çalışmaları 10. gününde de devam ediyor.

Divriği ilçesine bağlı Çaltı köyünde, 17 Kasım tarihinde demir madeni ocağında yaşanan göçükte toprak altında kalan Sabri Yıldırım’ı arama kurtarma çalışmaları 10. gününe girdi.

Yıldırım, maden ocağında cevher üretimi yapılan alanda heyelan riskini azaltma çalışmalarını denetlerken ayağı kaymış ve toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kalmıştı.

Gece saatlerinde güvenlik nedeniyle ara verilen çalışmalar, sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Arama çalışmaları dört ayrı noktada iş makineleri yardımıyla sürdürülüyor.

BirGün'e Abone Ol