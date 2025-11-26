Sivas'taki madende göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları sürüyor
Sivas'ın Divriği ilçesi Çaltı köyündeki demir madeni ocağında 17 Kasım’da meydana gelen göçükte toprak altında kalan 66 yaşındaki Şantiye Müdürü Sabri Yıldırım’ı arama çalışmaları 10. gününde de devam ediyor.
Yıldırım, maden ocağında cevher üretimi yapılan alanda heyelan riskini azaltma çalışmalarını denetlerken ayağı kaymış ve toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kalmıştı.
Gece saatlerinde güvenlik nedeniyle ara verilen çalışmalar, sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Arama çalışmaları dört ayrı noktada iş makineleri yardımıyla sürdürülüyor.