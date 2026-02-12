Sivas'tan Köln'e direkt seferler başlıyor
AJet, Sivas'tan Köln'e direkt sefer başlatacak. Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan Köln Bonn Havalimanı'na ilk sefer 8 Temmuz'da yapılacak.
Kaynak: AA
AJet, Sivas'tan Almanya'nın tarihi, kültürel ve ticari merkezlerinden Köln'e 8 Temmuz'da direkt uçuş başlatacağını duyurdu.
AJet'in Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan Köln Bonn Havalimanı'na ilk seferi, 8 Temmuz'da yapılacak. Yaz boyunca çarşamba günü karşılıklı olacak seferler, 9 Eylül 2026'ya kadar devam edecek.
AJet'in Sivas-Köln biletleri satışa sunuldu.