AJet, Sivas'tan Köln'e direkt sefer başlatacak. Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan Köln Bonn Havalimanı'na ilk sefer 8 Temmuz'da yapılacak.

Güncel
  • 12.02.2026 16:26
  • Giriş: 12.02.2026 16:26
  • Güncelleme: 12.02.2026 16:30
Kaynak: AA
Sivas'tan Köln'e direkt seferler başlıyor
Fotoğraf: AA

AJet, Sivas'tan Almanya'nın tarihi, kültürel ve ticari merkezlerinden Köln'e 8 Temmuz'da direkt uçuş başlatacağını duyurdu.

AJet'in Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan Köln Bonn Havalimanı'na ilk seferi, 8 Temmuz'da yapılacak. Yaz boyunca çarşamba günü karşılıklı olacak seferler, 9 Eylül 2026'ya kadar devam edecek.

AJet'in Sivas-Köln biletleri satışa sunuldu.

