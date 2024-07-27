Sivas, Tokat ve Yozgat'ta elektrik tüketiminde rekor kırıldı

Aşırı sıcaklarla Sivas, Tokat ve Yozgat'ta klima kullanımının artması, ÇEDAŞ'ın hizmet bölgesinde elektrik tüketiminde üst üste rekorlar kırılmasına neden oldu. 17 Temmuz'dan itibaren 8 gün içinde 5 kez yılın en yüksek elektrik tüketimi rekoru yenilenirken yılın zirvesi 10 bin 22 MWh ile 23 Temmuz Salı günü yaşandı.

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) verilerine göre üç ilde günlük elektrik tüketimi son 8 günde peş peşe rekorlar kırdı.

Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi, küresel sıcaklık ölçümlerinin yapılmaya başladığı tarihten bu yana dünya tarihinin en sıcak günü rekorunun önce 21 Temmuz'da kırıldığını açıkladı, bir gün sonra ise bu rekor egale edilerek yeni zirvenin 22 Temmuz Pazartesi günü görüldüğünü bildirdi. ÇEDAŞ'ın verilerine göre de 17 Temmuz tarihinden itibaren bölgede günlük tüketimlerde yılın zirve rakamlarına ulaşıldı.

ÇEDAŞ'ın hizmet verdiği Sivas, Tokat ve Yozgat'ta günlük toplam elektrik tüketim rekoru 2023 yılında 9 bin 595 MWh ile 15 Ağustos'ta kırılırken, bu yıl 17 Temmuz Çarşamba günü elektrik tüketimi 9 bin 674 MWh ile bu rakamın üzerine çıktı. Bir gün sonra ise bu rekor da egale edildi ve 18 Temmuz Perşembe günü bu kez günlük tüketim 9 bin 678 MWh ile yeni zirve noktasına ulaştı. Bölgedeki elektrik tüketimi 19 Temmuz Cuma günü de 2023 yılındaki zirve rakamının üzerini görerek 9 bin 639 MWh seviyesinde gerçekleşti. Aradan iki gün geçtikten sonra bu kez Dünya'nın en sıcak günü olarak kayıtlara geçen Pazartesi günü ÇEDAŞ'ın hizmet bölgesinde günlük tüketim bu kez 9 bin 883 MWh ile yeni bir rekor kırdı. Ancak asıl rekor 10 bin 22 MWh ile 23 Temmuz Salı günü yaşandı. Böylece 8 günlük sürede Sivas, Tokat ve Yozgat'ın toplam tüketiminde 5 gün rekor kırılmış oldu.