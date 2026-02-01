Giriş / Abone Ol
Sivas- Üzerine kar düşen sundurma çöktü; o anlar kamerada

Ajans Haberleri
  • 01.02.2026 13:57
Kaynak: DHA
SİVAS'ın Gemerek ilçesinde çatıdan üzerine kar kütlesi düşen sundurma çöktü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gemerek ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Dendil köyünde bir evin bahçesinde bulunan sundurma, çatıda biriken karın eriyerek üzerine kayması sonucu çöktü. O anlar, evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Çatıda biriken karların aniden kayarak sundurmanın üzerine düşmesi ve yapının çökmesi yer aldı. (DHA)

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)

