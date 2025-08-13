Sivasspor, 3 puan hedefiyle çalışıyor

Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koordinasyon ile başladı. Ardından pas organizasyonları ve atletik koşu yapan Yiğidolar, antrenmanın son bölümünde atletik oyunlar gerçekleştirdi.

Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Bodrum FK, 17 Ağustos Pazar günü saat 19.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.