Sivasspor'a nefes aldıran galibiyet

1. Lig’in 15. haftasında Sivasspor, sahasında Boluspor’u 1-0 mağlup etti. 4 Eylül Stadı’nda oynanan karşılaşmada Sivasspor’un tek golü, 45+2. dakikada Yusuf Cihat Çelik’in penaltıdan kaydettiği vuruşla geldi.

Maçın 42. dakikasında Bolusporlu Türker Dırdıroğlu, gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı. Boluspor kalan bölümde risk alsa da skor değişmedi. Alınan sonuçla Sivasspor puanını 20’ye çıkardı. Boluspor ise aynı puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, İstanbulspor’a konuk olacak. Boluspor ise Erzurumspor’u sahasında ağırlayacak. 1. Lig'de 13.30'da oynanan diğer karşılaşmada Sarıyerspor, Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti.