Sivasspor - Adana Demirspor 1-1

Süper Lig'in 11'inci haftasında Sivasspor sahasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

5'inci dakikada orta alandan gelişen Sivasspor atağında ceza sahası dışında Koita topu solda bulunan Saiz'a verdi. Saiz'in şutunu kaleci Ertaç güçlükle çıkardı.

9'uncu dakikada Belhanda'nın pasıyla topla buluşan Niang, bekletmeden Yusuf'u gördü. Yusuf'un ceza sahası içinden sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta kaleci Ali Şaşal'ın parmaklarıyla müdahale ettiği top direkten dışarı gitti.

10'uncu dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Emrah Başsan ortaladı. Koita'nın kafa vuruşunda yerden seken topu kaleci Ertaç güçlükle çeldi. Topu iyi takip eden Koita sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

57'nci dakikada Adana Demirspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan kazanılan kornerde Belhanda ortasını yaptı. Sivasspor savunmasından seken top penaltı noktası yakınında Stambouli'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun yerden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.