Sivasspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise dayanıklılık koşuları ile orta şut çalışması gerçekleştirdi.

Alanyaspor maçında 90 dakika oynayan futbolcular ise yenileme çalışması yaptı.

Yarın izin yapacak kırmızı-beyazlılar 12 Mart Salı günü hazırlıklarına devam edecek.