Sivasspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde Adana Demirspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, son bölümde ise yarım saha çift kale maç yaptı.

Maçın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Yukatel Adana Demirspor ile EMS Yapı Sivasspor yarın saat 20.30'da Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşmada hakem Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak.