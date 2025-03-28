Sivasspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla son buldu.

Net Global Sivasspor ile Adana Demirspor, yarın saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.