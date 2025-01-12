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Sivasspor, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Sivasspor, evinde Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Ajans Haberleri
  • 12.01.2025 17:27
  • Giriş: 12.01.2025 17:27
  • Güncelleme: 12.01.2025 17:27
Kaynak: ANKA

Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Sivasspor, evinde karşılaştığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Sivasspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Muhammet Ali Meteoğlu yönetti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Sivasspor 29. dakikada Bengali-Fode Koita'nın attığı golle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda skora dengeyi Alanyaspor'da Sergio Cordova getirdi. 56'ncı dakikada sahneye çıkan Cordova skoru 1-1'e getirdi. Mücadelenin kalan dakikalarında gol sesi çıkmayınca taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Sivasspor puanını 20'ye, Alanyaspor ise 22 puana yükseltti.

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