Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti
Kaynak: AA
Sivasspor, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde taktik çalıştı.
Sivasspor, bugün Alanya'ya gidecek ve yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Alanyaspor ile Sivasspor, 28 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Alanya OBA Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mert Güzenge görev yapacak.
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