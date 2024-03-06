Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti
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Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdman iki grup halinde oynanan taktik çalışmayla sona erdi.
Antrenmanı kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz da takip etti.
Sivasspor ile Alanyaspor, 9 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.