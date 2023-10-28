Sivasspor Alanyaspor'u uzatmalarda yendi, Ömer Erdoğan istifa etti

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'de dramatik bir geri dönüşle Alanyaspor'u mağlup etti. Ömer Erdoğan, Sivasspor mağlubiyetinin ardından görevinden istifa etti.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu.

Alanyaspor'un golünü 66. dakikada Fatih Aksoy atarken Sivasspor'un galibiyet gollerini 90+3'te Kvet ile 90+7'de Manaj kaydetti.



Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 13'e yükseltirken Alanyaspor, 10 puanda kaldı.



Gelecek hafta sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Alanyaspor ise deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak.

ÖMER ERDOĞAN YENİLGİNİN ARDINDAN İSTİFA ETTİ

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başladı. Sezon başından bu yana bu tür maçlar kaybettiklerini belirten Erdoğan, "Bir gerçek var, sezon başından beri şanssızlık mı, basiretsizlik mi, kısmetsizlik mi? Bu tür maçlar çok kaybettik. Bugün çok değer verdiğimiz bir maçtı, iyi hazırlandık, çıkış maçı olarak görüyorduk. İyi oynamamızın karşılığını alamadık. Normalde bu maçtan 3 ya da 4-0 çok rahatlıkla 3 puan alacağımızı düşünürken, daha önce yaşadığımız sıkıntılar gibi uzatmalarda yediğimiz iki gol sonrası buradan maalesef puansız ayrılıyoruz" diye konuştu.