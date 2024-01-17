Sivasspor, Ankara Keçiörengücü maçına hazır
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında yarın Ankara Keçiörengücü ile evinde karşılaşacak Sivasspor yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kaynak: İHA
Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Kırmızı-beyazlılar antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başladı.
Sivasspor ile Ankara Keçiörengücü yarın saat 13.00’te Sivas 4 Eylül Stadı’nda karşılaşacak
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