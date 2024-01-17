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Sivasspor, Ankara Keçiörengücü maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında yarın Ankara Keçiörengücü ile evinde karşılaşacak Sivasspor yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ajans Haberleri
  • 17.01.2024 16:01
  • Giriş: 17.01.2024 16:01
  • Güncelleme: 17.01.2024 16:01
Kaynak: İHA
Sivasspor, Ankara Keçiörengücü maçına hazır

Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlılar antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başladı. 

Sivasspor ile Ankara Keçiörengücü yarın saat 13.00’te Sivas 4 Eylül Stadı’nda karşılaşacak

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