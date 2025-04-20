Sivasspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında sahasında Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden yaptığı antrenmanla başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-bayazlılar, 5’e 2 pas çalışmasının ardından yarım sahada yapılan çift kale maçla idmanı tamamladı.

Kasımpaşa maçında 90 dakika forma giyen futbolcular ise günü yenileme çalışmasıyla geçirdi.

Kırmızı-beyazlılar, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.