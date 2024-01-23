Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sivasspor Antalyaspor maçına hazır

Süper Lig’de 22. hafta maçında Antalyaspor ile karşılaşacak Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ajans Haberleri
  • 23.01.2024 13:59
  • Giriş: 23.01.2024 13:59
  • Güncelleme: 23.01.2024 13:59
Kaynak: İHA
Sivasspor Antalyaspor maçına hazır

Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi. 

Maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar bugün Antalya’ya gidecek.

Antalyaspor ile Sivasspor yarın saat 20.00’de Antalya’da karşılaşacak. 

BirGün'e Abone Ol