Sivasspor Antalyaspor maçına hazır
Süper Lig’de 22. hafta maçında Antalyaspor ile karşılaşacak Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kaynak: İHA
Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar bugün Antalya’ya gidecek.
Antalyaspor ile Sivasspor yarın saat 20.00’de Antalya’da karşılaşacak.
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