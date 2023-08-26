Sivasspor - Antalyaspor maçında VAR hakemi Erkan Engin oldu

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında oynanacak EY Sivasspor-Antalyaspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Erkan Engin oldu.

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Sivasspor ile Antalyaspor saat 21.45’te Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk’ün yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Serkan Çimen yapacak. Maçın 4. hakemi Burak Pakkan olacak.

Karşılaşmada VAR olarak Erkan Engin, AVAR olarak da Mustafa İlker Coşkun ve Cevdet Kömürcüoğlu görev yapacak.