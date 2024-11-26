Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cuma günü deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kaynak: AA
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra 5'e 5 minyatür kale maç oynayan kırmızı-beyazlı ekip, koşu ve çift kale maç yaparak idmanı tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.