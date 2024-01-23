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Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Ajans Haberleri
  • 23.01.2024 13:52
  • Giriş: 23.01.2024 13:52
  • Güncelleme: 23.01.2024 13:52
Kaynak: AA
Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Maçın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, bugün Antalya'ya gidecek.

Bitexen Antalyaspor ile EMS Yapı Sivasspor, yarın saat 20.00'de Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaşacak.

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