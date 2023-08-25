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Sivasspor, Antalyaspor'u konuk edecek

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek.

Ajans Haberleri
  • 25.08.2023 13:00
  • Giriş: 25.08.2023 13:00
  • Güncelleme: 25.08.2023 13:00
Kaynak: AA
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Sivasspor, Antalyaspor'u konuk edecek

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakada hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

Topladığı 4 puanla ligde 3. sırada yer alan Sivasspor'da bu karşılaşma öncesinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

Ligin ilk haftasında Yılport Samsunspor ile evinde 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlı ekip, ikinci hafta deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 yenmişti.

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