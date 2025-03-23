Sivasspor antrenman maçı yaptı

Sivasspor, milli maç arası nedeniyle lige verilen arada, hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenman maçıyla sürdürdü.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor’da teknik ekip, oyuncuların performansını yakından takip etmek ve takımın maç temposunu korumasına katkı sağlamak için, 19 yaş altı futbol takımı (U19) ile antrenman maçı yaptı.

Futbolcular yarın izin yaptıktan sonra 24 Mart Pazartesi günü yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Adana Demirspor, 29 Mart Cumartesi günü saat 13.30’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak.