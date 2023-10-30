Sivasspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: AA
EMS Yapı Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Artvin Hopaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı ve kondisyon çalışmasıyla devam etti. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Kırmızı-beyazlı ekip, yarın maçın hazırlıklarına devam edecek.
EMS Yapı Sivasspor ile Artvin Hopaspor, 2 Kasım Perşembe günü saat 13.00'te BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
Sıradaki Haber