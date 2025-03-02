Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışma gerçekleştirdi.

Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, bugün İstanbul'a giderek kampa girecek.

Başakşehir ile Sivasspor, yarın saat 20.30'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.