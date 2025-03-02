Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
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Sivasspor, Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışma gerçekleştirdi.
Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, bugün İstanbul'a giderek kampa girecek.
Başakşehir ile Sivasspor, yarın saat 20.30'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.