Sivasspor - Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı

Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Lig maçının biletleri satışa çıktı.

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Sivasspor, 8 Şubat Cumartesi günü saat 19.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu maçın bilet satışları başladı.

Zorlu müsabakanın bilet fiyatları şu şekilde:



VIP Alt Tribün: 700 TL

Maraton Alt ve Üst: 500 TL

Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 400 TL

Şeyda Yılmaz Kadın Tribün: 400 TL

Misafir Tribün: 520 TL