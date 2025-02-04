Sivasspor - Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı
Kaynak: İHA
Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Lig maçının biletleri satışa çıktı.
Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Sivasspor, 8 Şubat Cumartesi günü saat 19.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu maçın bilet satışları başladı.
Zorlu müsabakanın bilet fiyatları şu şekilde:
VIP Alt Tribün: 700 TL
Maraton Alt ve Üst: 500 TL
Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 400 TL
Şeyda Yılmaz Kadın Tribün: 400 TL
Misafir Tribün: 520 TL