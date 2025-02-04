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Sivasspor - Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı

Ajans Haberleri
  • 04.02.2025 11:29
  • Giriş: 04.02.2025 11:29
  • Güncelleme: 04.02.2025 11:29
Kaynak: İHA
Sivasspor - Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı

Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Lig maçının biletleri satışa çıktı.

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Sivasspor, 8 Şubat Cumartesi günü saat 19.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu maçın bilet satışları başladı.

Zorlu müsabakanın bilet fiyatları şu şekilde: 

VIP Alt Tribün: 700 TL
Maraton Alt ve Üst: 500 TL
Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 400 TL
Şeyda Yılmaz Kadın Tribün: 400 TL
Misafir Tribün: 520 TL

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