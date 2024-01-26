Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sivasspor-Beşiktaş maçının biletleri satışta

Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 23. hafta maçının bilet satışı başladı.

Ajans Haberleri
  • 26.01.2024 11:22
  • Giriş: 26.01.2024 11:22
  • Güncelleme: 26.01.2024 11:22
Kaynak: İHA
Sivasspor-Beşiktaş maçının biletleri satışta

Sivasspor, Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş’ı ağırlayacak.

28 Ocak Pazar günü saat 16.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak maçın biletleri ise satışa çıktı. 

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

VIP Alt: 400 TL 
Maraton Alt: 300 TL
Maraton Üst: 300 TL
Güney Alt: 200 TL
Güney Üst: 200 TL
Bayan Tribün: 200 TL
Misafir Tribün: 260 TL

BirGün'e Abone Ol