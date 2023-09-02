Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş’a konuk olacak Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

Vali Lütfullah Bilgin tesislerinde Teknik Direktör Servet Çetin ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5’e 2 oyun oynayan kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise taktik çalışmaları gerçekleştirdi.

Sivasspor bugün havayolu ile İstanbul’a giderek kampa girecek.

Beşiktaş ile Sivasspor, yarın saat 19.15’te Beşiktaş Park’ta karşılaşacak. Karşılaşmada hakem Zorbay Küçük, düdük çalacak. Küçük’ün yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ve Mustafa Savranlar yapacak.