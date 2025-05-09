Sivasspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam etti
Kaynak: AA
SİVAS (AA) - Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 11 Mayıs Pazar günü sahasında Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktik maçla idmanı tamamladı.
Sivasspor'un kuruluşunun 58. yıl dönümü dolayısıyla idmandan sonra hatıra fotoğrafı çekildi.
Kırmızı-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.