Sivasspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS (AA) - Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından pas organizasyonları ve atletik koşu yapan kırmızı-beyazlılar, antrenmanın son bölümünde atletik oyunlar oynadı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Sipay Bodrum FK, 17 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.