Sivasspor, Boluspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: AA
SİVAS (AA) - Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında sahasında Boluspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirilen kulüp tesislerindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı duran top çalışmasıyla tamamladı.
Sivasspor, Boluspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
Özbelsan Sivasspor ile Boluspor, 30 Kasım Pazar günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.