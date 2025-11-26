Giriş / Abone Ol
Sivasspor, Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

  26.11.2025 17:01
Kaynak: AA
Sivasspor, Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS (AA) - Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında sahasında Boluspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı taktiksel oyunla tamamladı.

Sivasspor, Boluspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Özbelsan Sivasspor ile Boluspor, 30 Kasım Pazar günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

