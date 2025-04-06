Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sivasspor bu sezon 7. beraberliğini aldı

Ajans Haberleri
  • 06.04.2025 14:02
  • Giriş: 06.04.2025 14:02
  • Güncelleme: 06.04.2025 14:02
Kaynak: İHA
Sivasspor bu sezon 7. beraberliğini aldı

Sivasspor, Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynadığı müsabakadan beraberlikle ayrılarak bu sezon 7. kez rakipleriyle yenişemedi.
Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar bu sonuçla Süper Lig’deki 7. beraberliğini yaşadı. Yiğidolar, geride kalan haftalarda 7 beraberliğin yanı sıra 8 galibiyet ve 14 mağlubiyet aldı.
Sivasspor’un bu sezon Süper Lig’de beraberlik aldığı maçlar şu şekilde:

1. hafta: Trabzonspor 0-0
6. hafta: Konyaspor 0-0
13. hafta: Kasımpaşa 0-0
17. hafta: Samsunspor 0-0
19. hafta: Alanyaspor 1-1
25. hafta: Konyaspor 1-1
30. hafta: Çaykur Rizespor 1-1

BirGün'e Abone Ol