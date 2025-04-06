Sivasspor bu sezon 7. beraberliğini aldı

Sivasspor, Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynadığı müsabakadan beraberlikle ayrılarak bu sezon 7. kez rakipleriyle yenişemedi.

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar bu sonuçla Süper Lig’deki 7. beraberliğini yaşadı. Yiğidolar, geride kalan haftalarda 7 beraberliğin yanı sıra 8 galibiyet ve 14 mağlubiyet aldı.

Sivasspor’un bu sezon Süper Lig’de beraberlik aldığı maçlar şu şekilde:



1. hafta: Trabzonspor 0-0

6. hafta: Konyaspor 0-0

13. hafta: Kasımpaşa 0-0

17. hafta: Samsunspor 0-0

19. hafta: Alanyaspor 1-1

25. hafta: Konyaspor 1-1

30. hafta: Çaykur Rizespor 1-1