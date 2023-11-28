Sivasspor, bu sezon evinde 7 maçtır kazanamıyor

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 3-3 berabere kalan EMS Yapı Sivasspor'un bu sezon iç sahadaki galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Sahasında oynadığı 1. hafta maçında Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 3. haftada da Bitexen Antalyaspor karşılaşmasında aynı skorla sahadan ayrıldı. Ligin 5. haftasında evinde MKE Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olan Sivas temsilcisi, 7. haftada ise Atakaş Hatayspor ile golsüz berabere kaldı.

İç sahada ligin 9. haftasında Kasımpaşa'ya 1-0 kaybeden Sivasspor, 11. haftayı da Yukatel Adana Demirspor ile 1-1 beraberlikle tamamladı.

Sivasspor, ligin 13. haftasında dün Trabzonspor ile 3-3 berabere kalarak bu sezon iç sahada oynadığı 7 maçta da galibiyet yüzü görmedi.