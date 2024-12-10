Sivasspor, Charis Charisis ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Kulüpten yapılan açıklamada, "2022-2023 sezonunda kadromuza dahil olan ve hem sahadaki performansıyla hem de takımımız ve şehrimizle kurduğu güçlü bağlarla dikkat çeken Yunan oyuncumuz Charis Charisis, Net Global Sivasspor'umuza önemli katkılar sağlamaya devam edecek." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken'in yaptığı görüşmede Charis Charisis ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.