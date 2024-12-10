Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sivasspor, Charis Charisis ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Net Global Sivasspor, sözleşmesi 2024-2025 sezonu sonunda bitecek orta saha oyuncusu Charis Charisis ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Ajans Haberleri
  • 10.12.2024 23:05
  • Giriş: 10.12.2024 23:05
  • Güncelleme: 10.12.2024 23:05
Kaynak: AA
Sivasspor, Charis Charisis ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Kulüpten yapılan açıklamada, "2022-2023 sezonunda kadromuza dahil olan ve hem sahadaki performansıyla hem de takımımız ve şehrimizle kurduğu güçlü bağlarla dikkat çeken Yunan oyuncumuz Charis Charisis, Net Global Sivasspor'umuza önemli katkılar sağlamaya devam edecek." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken'in yaptığı görüşmede Charis Charisis ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

BirGün'e Abone Ol