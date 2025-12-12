Sivasspor, Çorum FK maçına hazır
Kaynak: AA
SİVAS (AA) - Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında sahasında Arca Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki idmanda pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, duran top uygulamalarıyla sona eren antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girdi.
Özbelsan Sivasspor ile Arca Çorum FK, Cumartesi günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.