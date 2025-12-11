Sivasspor, Çorum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: AA
SİVAS (AA) - Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında 13 Aralık Cumartesi günü sahasında Arca Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı taktiksel oyun ile tamamladı.
Sivasspor, Çorum FK maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.