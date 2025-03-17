Sivasspor'da 3 futbolcu ülkelerinin milli takımına çağrıldı

SİVAS (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'da 3 futbolcu, ülkelerinin milli takımına davet edildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre golcü oyuncu Rey Manaj Arnavutluk Milli Takımı'na, sol kanat oyuncusu Garry Rodrigues Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'na ve orta saha oyuncusu Samuel Moutoussamy ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'na çağrıldı.

Sivasspor Kulübü, ülkelerinin milli takımlarına davet edilen futbolcularına başarı diledi.