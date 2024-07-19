Sivasspor'da başkanlığa Bahattin Eken getirildi

EMS Yapı Sivasspor'da başkanvekili Bahattin Eken, kulüp başkanlığı görevine getirildi.

Sivasspor'da Mecnun Otyakmaz'ın Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kuruluna seçilmesinin ardından başkanlığa Otyakmaz'ın yerine Bahattin Eken'in getirildiği açıklandı.

Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sayın Eken'in yeni görevi başarıyla yürüteceğine olan inancımız tamdır. Sivasspor Kulübü olarak bu değişikliğin kulübümüz ve Türk futbolu için hayırlı olmasını ve sayın Bahattin Eken'e yeni görevinde üstün başarılar dileriz." denildi.