Sivasspor'da Beşiktaş maçı mesaisi başladı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 28 Ocak Pazar günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirildi.

Isınma hareketlerinin ardından pas çalışan futbolcular, yarım sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Yeni transfer Dorde Nikolic'in yanı sıra sakatlığı geçen Hakan Arslan ile gribal enfeksiyonu atlatan Alaaddin Okumuş da takımla çalıştı.

Bülent Uygun, yaptığı açıklamada, Beşiktaş ile zor bir maç oynayacaklarını belirterek, "Beşiktaş'ı biraz soğuk havada ama kalbimizdeki sevgiyle karşılayacağız. Zor bir maç olacak. Onlar adına da zor geçen bir sezon var. Zevkli, keyifli ve çetin bir mücadele bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.