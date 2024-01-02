Sivasspor'da Bülent Uygun dönemi yeniden başlıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'da, ikinci kez Bülent Uygun dönemi bugün resmen başlayacak.

Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe, Kocaelispor, Çanakkale Dardanelspor, Göztepe, Trabzonspor ve Sivasspor'un da aralarında bulunduğu takımların formalarını giyen, attığı gollerin ardından verdiği asker selamı dolayısıyla "Asker Bülent" olarak tanınan Bülent Uygun, ilk teknik direktörlük görevini yaptığı Sivasspor ile yeniden anlaşmaya vardı.

Son görüşmeleri yapmak üzere Sivas'a gelen Uygun, bugün BG Grup 4 Eylül Stadı'nda kendisini Sivasspor'a bağlayacak resmi sözleşmeye imza atacak.