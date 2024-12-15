Sivasspor'da Bülent Uygun'un ikinci dönemi 348 gün sürdü

Net Global Sivasspor'un yollarını ayırdığı teknik direktör Bülent Uygun, 348 gün görevde kalabildi.

Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe, Kocaelispor, Çanakkale Dardanelspor, Göztepe, Trabzonspor ve Sivasspor'un da aralarında bulunduğu takımların formalarını giyen, attığı gollerin ardından verdiği asker selamı dolayısıyla "Asker Bülent" olarak tanınan Bülent Uygun, 2 Ocak'ta yeniden teknik direktörlük görevine geldiği Sivasspor ile 348 gün sonra yollarını ayırdı.

Sivasspor, Bülent Uygun yönetiminde çıktığı 37 lig, 2'si kupa maçında, 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı.