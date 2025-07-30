Sivasspor'da forma giyen Rey Manaj, Al-Sharjah'a transfer oldu

SİVAS (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, Rey Manaj'ın Al-Sharjah takımına transfer olduğunu duyurdu.

Kulübün açıklamasında, 2023-24 sezonunda kadroya dahil olan Rey Manaj'ın Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Sharjah'a transfer olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Oyuncunun transferine dair resmi prosedürler bugün tamamlanmıştır. Kulübümüzle geçirdiği süre boyunca göstermiş olduğu performans ve takımımıza verdiği katkı dolayısıyla Rey Manaj'a teşekkür ediyor, yeni kulübünde ve kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." denildi.